Путин: Россия сотрёт с лица земли всех, кто посягнёт на её военные базы

Ранее сообщалось, что западные СМИ бурно обсуждают недавний удар России по военным целям на Украине с применением новейшей баллистической ракеты «Орешник», делая акцент на её разрушительном потенциале и уникальных характеристиках. Одной из первых отреагировала британская The Telegraph. Издание напоминает, что наряду с сотнями беспилотников и других ракет Москва применила «Орешник», способный нести ядерный боезаряд. Особый упор журналисты делают на его скорость. Снаряд движется в десять раз быстрее звука, что делает его практически неуязвимым для любых существующих у противника систем противовоздушной обороны.