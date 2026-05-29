Путин: Россия может сравнять с землей всех, кто захочет атаковать Калининград

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявления из стран НАТО о возможности нападения на Калининград.
«У Российской Федерации есть все средства сравнять с землей всех тех, кто попытается это сделать», — отметил глава государства на пресс-конференции в Астане, комментируя заявление главы МИД Литвы Кестутис Будрис.
В интервью Neue Zurcher Zeitung он сказал о том, что у НАТО есть все средства, «чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы».
