Путин: Россия признала ЛНР и ДНР из-за невыполнения ЕС Минских соглашений

«Когда мы убедились, что Минские соглашения никто не собирается выполнять, мы вынуждены были оказать содействие и двум непризнанным тогда республикам, признать их», — сказал Путин на брифинге в Астане.
Также Путин заявил, что кризис на Украине начался с попыток вступить в ЕС. Он также посоветовал Армении тщательно взвесить все за и против, если она решит идти по пути евроинтеграции, напомнив, что Россия не была против первоначальных попыток Украины.
