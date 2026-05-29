Путин сравнил ситуацию в Армении с кризисом на Украине в 2014 году

Ситуация, которая сейчас происходит в Армении, похожа на начало кризиса на Украине в 2014 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Астане. Трансляцию ведет «Россия 24».
До этого Путин заявил, что выход Армении из ЕАЭС и переход на европейские стандарты повлечет за собой полное прекращение экономического сотрудничества России с Ереваном в рамках интеграционных процессов. Кроме того, она потеряет доступ к действующим соглашениям о свободной торговле, которые действуют в рамках этого союза.
Ранее российский лидер также заявил, что выход Армении из ЕАЭС чреват патентами для ее граждан в РФ.
