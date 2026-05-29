Путин переадресовал в Ереван вопрос, как долго можно сидеть на двух стульях

Ранее Владимир Путин заявил, что выход из Евразийского экономического союза обернётся для Армении потерей всех торговых преференций и резким скачком цен на энергоносители. Президент дал понять, что как только Ереван перестанет быть частью союза, Москва немедленно прекратит его участие в соглашениях о свободной торговле. Кроме того, будет пересмотрена стоимость поставок газа и других ресурсов.