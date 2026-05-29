Fars: уничтожение обогащенного урана не упоминается в тексте меморандума Ирана и США

Текст меморандума о взаимопонимании между США и Ираном не обязывает Тегеран уничтожать высокообогащенный уран, сообщает агентство Fars со ссылкой на «осведомленные источники». Накануне американский президент Дональд Трамп написал в Truth Social, что такое условие может быть прописано в соглашении сторон.