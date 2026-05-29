Заявления Путина по итогам госвизита в Казахстан. Главное

Президент России Владимир Путин, завершая государственный визит в Казахстан, встретился с журналистами и прокомментировал ряд актуальных международных событий.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Об итогах визита в Казахстан

Владимир Путин подчеркнул, что все цели, поставленные в рамках государственного визита, достигнуты.

«Мы довольны этими итогами, потому что подвели черту под тем, что было достигнуто. У нас рекордный товарооборот — он уходит за 20 миллиардов долларов и имеет хорошие тенденции к росту», — сказал глава государства.

Президент отдельно остановился на проекте строительства АЭС в республике, отметив, что это экономически выгодно как для России, так и для Казахстана.

Отношения с Арменией

Президент прокомментировал вопросы экономического взаимодействия и внешнеполитического вектора Еревана. По словам российского лидера, возможные решения Армении по сближению с Евросоюзом не должны негативно повлиять на гуманитарные и исторические связи между двумя странами.

«Русский и армянский народы связывают узы дружбы и особых отношений на протяжении столетий. Всё, что хорошо для Армении — хорошо и приемлемо для России», — заявил Путин.

Глава государства напомнил, что сотрудничество с Россией дает Армении целый комплекс преимуществ. При этом президент предупредил, что в случае гипотетического выхода республики из ЕАЭС Армения столкнется с серьезными экономическими последствиями: по оценкам экспертов, страна может потерять до 14% ВВП из-за неизбежного роста цен на энергоносители до рыночного уровня.

О падении дрона в Румынии

Президент прокомментировал обвинения Бухареста в адрес Москвы относительно падения беспилотника в городе Галац. Глава государства подчеркнул, что делать выводы о принадлежности БПЛА до проведения профессиональной экспертизы обломков преждевременно.

«Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и в страны Прибалтики. Первая реакция была точно такая же, как сейчас в Румынии», — заявил Путин, отметив, что Россия готова провести объективное расследование, если ей передадут данные по инциденту.

Перспективы и международные связи ЕАЭС

Президент акцентировал внимание на том, что будущее ЕАЭС должно быть высокотехнологичным, а не ограничиваться исключительно сырьевым сектором. В связи с этим Россия выразила готовность делиться с партнерами по союзу своими передовыми наработками в сфере искусственного интеллекта.

Российский лидер также анонсировал расширение контактов на полях крупнейших деловых площадок. Так, делегации стран ЕАЭС примут участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), а один из государств-наблюдателей при союзе станет почетным главным гостем мероприятия.

Об утильсборе

Президент России уделил внимание теме утилизационного сбора. Владимир Путин подчеркнул, что диалог по этому вопросу со странами-партнерами по ЕАЭС носит «честный и открытый» характер.

Глава государства пояснил, что основная цель повышения сбора — защита отечественного производителя, а не создание барьеров для соседей по союзу.

О ходе специальной военной операции

Владимир Путин подчеркнул, что Вооруженные силы РФ продолжают уверенное продвижение: «ВС РФ ежедневно наступают по всем направлениям». По словам главы государства, недавнее заявление о приближении развязки конфликта было сделано им исходя из ситуации на поле боя.

«В условиях боевых действий говорить о сроках опрометчиво. Что касается моего заявления, что дело идет к завершению, я сделал его не просто так, а исходя из ситуации на поле боя», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент также сообщил, что ему регулярно докладывают о новых попытках киевского режима атаковать территорию России.

О причинах конфликта и роли Запада

В ходе общения с журналистами Владимир Путин отметил, что именно деструктивная политика Евросоюза привела к текущей эскалации. Он напомнил об историческом контексте: «НАТО обманула Россию с тем, что якобы не сделает ни одного шага на восток».

Президент коснулся и роли бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, назвав его своим другом. Путин отметил, что в период его руководства сторонам всегда удавалось найти компромисс.

Завершая выступление, Владимир Путин выступил с жестким предупреждением в адрес тех, кто рассматривает силовые сценарии против российских объектов: «У России есть средства сравнять с землей всех, кто захочет сравнять с землей базы на ее территории».

При этом президент вновь подтвердил, что Россия сохраняет готовность к диалогу и не отказывается от проведения переговоров по украинскому урегулированию: «РФ всегда стремилась решить конфликт на Украине мирно, хочет этого и сейчас».

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше