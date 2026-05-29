Владимир Путин назвал бредом и враньем заявления в ЕС об угрозе от России

Президент России Владимир Путин жестко раскритиковал панические заявления европейских политиков, которые уверяют свои народы в якобы неминуемой войне с РФ. Глава государства назвал эти домыслы откровенным враньем.
«Что касается заявлений европейских политиков о том, что они готовятся к войне с Россией — это бред. Делается это якобы в связи с агрессивными планами России в отношении Запада и европейских стран. Это вранье», — уточнил российский лидер на пресс-подходе по итогам саммита ЕАЭС в Казахстане.
Кроме того, Путин обратил внимание на странную и очень показательную реакцию Европы на случаи с падением беспилотников. Он подчеркнул, что западные коллеги действуют по одной и той же отработанной схеме: сначала их втягивают в конфликт, затем они с криками заявляют об атаках «русских дронов», но позже выясняется, что аппараты были украинскими.