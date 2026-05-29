Fars: соглашение США и Ирана на финальной стадии утверждения

Собеседники Fars указали на несоответствия некоторых заявлений господина Трампа с пунктами соглашения. Так, президент США заявлял, что Иран будет обязан открыть Ормузский пролив без взимания платы. Однако в тексте такого пункта нет. Иран подчеркнул, что после снятия блокады откроет пролив в соответствии со своими заранее оговоренными договоренностями. Они могут включать мониторинг и инспекцию судов, предоставление услуг и обеспечение безопасности.