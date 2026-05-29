Хинштейн заявил, что на Украине еще находятся 15 жителей Курской области

На Украине находятся 15 жителей Курской области, которых еще предстоит вернуть домой, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«По предварительным данным, озвученным сегодня [омбудсменом] Яной Лантратовой, с высокой вероятностью на Украине может находиться еще 15 курян. Очень рассчитываем, что их также получится вернуть на Родину», — написал глава региона.
Хинштейн уточнил, что ранее в реестре пропавших жителей Курской области значились 2173 человек.
«Удалось установить местонахождение абсолютного большинства — 1841 человека. В их числе, увы, и 446 погибших. В базе розыска на данный момент остается 332 фамилии», — пояснил он.
