Путин: принадлежность упавшего в Румынии дрона нельзя установить без экспертизы

Владимир Путин прокомментировал падение дрона на дом в Румынии, заявив, что установить происхождение БПЛА без экспертизы невозможно. При этом он выразил готовность провести расследование, если Москве передадут обломки. Беспилотник врезался в многоэтажку в Галаце в ночь на 29 мая, Бухарест и Брюссель заявили, что он был российским. Власти Румынии уже объявили о закрытии генконсульства РФ из-за произошедшего. В МИД РФ в свою очередь пообещали ответными мерами, а Дмитрий Медведев призвал европейских политиков «завалить хлебала».
Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Астане, что делать выводы о происхождении беспилотника, упавшего на дом в Румынии, можно только после полноценного расследования и изучения его обломков.
Глава государства допустил, что, «скорее всего», инцидент произошел из-за беспилотника Украины. При этом он ~выразил готовность провести расследование, если Москве передадут объективные данные и обломки упавшего БПЛА~.
Путин также напомнил, что ранее украинские дроны уже залетали на территорию других стран — Финляндии, Польши и государств Балтии.
«Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии: вот караул, русские идут, русские бьют. Потом через короткое время выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения», — сказал он.
Что произошло.
В ночь на 29 мая в румынском Галаце беспилотник упал на многоквартирный жилой дом, пострадали два человека. Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ сообщил, что после появления беспилотника в воздух были подняты истребители. Им разрешили открыть огонь, однако ~дрон решили не сбивать, поскольку его падение могло привести к еще большим разрушениям в Галаце~.
По словам Мируцэ, беспилотник находился в воздушном пространстве страны около четырех минут. После этого румынские власти уведомили правительство и союзников по НАТО, а также связались с генеральным секретарем альянса Марком Рютте.
Власти страны заявили, что дрон якобы был российским. По словам президента Румынии Никушора Дана, он мог оказаться на территории страны в результате работы украинской системы противовоздушной обороны в районе города Рени.
«Это была группа из 43 дронов, которые прилетели с востока, пересекли территорию Украины на расстоянии 20−30 километров от Дуная с востока на запад; часть из них была сбита на территории Украины, а один из них, вероятно, был сбит над городом Рени, в результате чего его траектория полета, возможно, изменилась», — сказал он.
Посла РФ Владимира Липаева вызвали в МИД Румынии для объяснений. Кроме того, президент республики объявил, что ~из-за произошедшего генеральное консульство РФ в Констанце будет закрыто, а генеральный консул Андрей Косилин признан персоной нон грата~.
С обвинениями в адрес России выступили и в Европе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Москва «перешла еще одну черту». Председатель Европейского совета Антониу Кошта осудил «нарушение национального воздушного пространства Румынии и международного права». Глава европейской дипломатии Кая Каллас также подчеркнула недопустимость «безнаказанного нарушения воздушного пространства».
«Завалите хлебало».
В МИД России заявили, что решение румынских властей закрыть генконсульство не останется без ответа. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что ответные меры будут приняты в ближайшее время.
При этом она раскритиковала реакцию европейских политиков на инцидент с беспилотником. По ее мнению, заявления из Брюсселя направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий Киева.
«Эти брюссельские верещания нужны западникам для отвода глаз от террористических преступлений [президента Украины] Владимира Зеленского», — отметила она.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал обвинения в адрес России предсказуемыми.
«У них и не может быть другого мнения. Заезженная пластинка. Во всем виноваты русские», — сказал депутат.
С критикой в адрес Брюсселя также выступил сенатор Александр Волошин. Он назвал обвинения со стороны главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен «политическим сюрреализмом» и заявил, что ~Евросоюз предпочитает обвинять Москву вместо того, чтобы задавать вопросы Киеву~.
Еще жестче высказался зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Евроимпотенты разорались по поводу попадания некоего беспилотника в румынский жилой дом. Конечно, надо разобраться, чей он. Но в любом случае всем странам ЕС нужно заткнуться на эту тему Идет война! И граждане государств ЕС как население воюющих стран не смогут спать спокойно. Особенно в тех местах, где размещены производства БПЛА для нужд бандеровских формирований. Так что завалите хлебало. Это пока цветочки!» — написал он в «Максе».