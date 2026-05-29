Путин предупредил, чем может обернуться выход Еревана из ЕАЭС для граждан Армении

Граждане Армении, если Ереван решит выйти из Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС), при переезде в Россию будут в тех же условиях, что и другие мигранты, к ним применят те же требования. Об этом журналистам сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Применение к трудящимся из Армении требований, действующих в отношении мигрантов из стран СНГ. Что это значит? Это значит, что нужно для работы в России будет покупать патенты», — сказал глава государства.
Российский лидер отметил, что также гражданам Армении придется получить доступ к ОМС, а для этого нужно будет прожить в РФ не меньше пяти лет. Это будет «совсем другая история». Просто все должны четко, ясно, по-честному об этом говорить, заключил Путин.
Как писал сайт KP.RU, также российский президент отметил, что любые решения Еревана не смогут испортить отношений России и Армении. Путин напомнил, что кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения страны к Евросоюзу.