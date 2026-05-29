Путин: НАТО обманула Россию, обещая не расширять блок на восток

Североатлантический альянс обманул Россию, обещая отказаться от расширения блока на восток. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Казахстане.
«Это их политика. От первого шага, когда они обманули нас о том, что никогда не будет расширения, ни одного шага на восток якобы НАТО не сделает», — отметил глава государства, говоря о риторике Запада о якобы агрессии со стороны России.
Путин отметил, что сейчас политики европейских стран пытаются очернить Россию и ее якобы агрессивную политику, перекладывая обвинения с «больной головы на здоровую».
Ранее Владимир Путин указал на попытки НАТО и Евросоюза навязать России конфронтационную линию. При этом президент неоднократно заявлял, что Москва не намерена воевать с западными объединениями.