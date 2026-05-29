«Сровнять всех с землей»: Путин сделал заявление после угроз в адрес Калининграда

У России имеются средства, с помощью которых она может сровнять с землей всех, кто попытается уничтожить базы на ее территории. Об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин.
«У Российской Федерации есть все средства сровнять с землей всех, кто попытается это сделать», — прокомментировал глава государства соответствующий вопрос.
Как писал сайт KP.RU, российский лидер ответил на угрозы блокады Калининградской области. Путин подчеркнул, что, если России будут создавать угрозы подобного рода, эти угрозы будут уничтожаться. Такие действия могут привести «к невиданной до этого эскалации конфликта» и все стороны «должны отдавать себе в этом отчет», указал президент РФ.