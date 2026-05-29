Путин: Россия ведет честные переговоры по утильсбору со странами ЕАЭС

В этот же день белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе саммита ЕАЭС в Астане раскритиковал утильсбор. Он заявил, что ставки утильсбора в странах ЕАЭС скоро превысят стоимость самих автомобилей. Лукашенко также призвал исправлять ситуацию в промышленной политике объединения, которая «явно хромает».