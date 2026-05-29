Путин: Россия ведет честные переговоры по утильсбору со странами ЕАЭС

Россия ведет переговоры по утильсбору со странами Евразийского экономического союз (ЕАЭС) открыто и честно. Об этом в пятницу, 29 мая, заявил российский президент Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Казахстан.
— Мы ведем этот диалог открыто, по-честному. Показываем, что есть угроза крупномасштабной сборки на территории третьих стран. По сути, это такой канал поставки товаров через территорию наших стран-партнеров. Делаем это в открытую, по-честному, прозрачно, — приводит слова главы государства РИА Новости.
В этот же день белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе саммита ЕАЭС в Астане раскритиковал утильсбор. Он заявил, что ставки утильсбора в странах ЕАЭС скоро превысят стоимость самих автомобилей. Лукашенко также призвал исправлять ситуацию в промышленной политике объединения, которая «явно хромает».
Министерство промышленности и торговли России утвердило долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора для машин до 2030 года. «Вечерняя Москва» узнала у автоэксперта Никиты Гудкова, как меняются цены на автомобили в России из-за новых ставок утильсбора.