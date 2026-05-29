Хинштейн сообщил о 15 курянах, которые могут находиться на территории Украины

По словам Хинштейна, после вторжения ВСУ одной из главных проблем курского приграничья стали пропавшие люди. Для их поиска был создан единый реестр, поскольку разные ведомства и волонтёры располагали разрозненными данными.
Всего в реестр включили 2173 курянина. Местонахождение 1841 человека уже удалось установить, среди них 446 погибших. В розыске сейчас остаются 332 фамилии.
Хинштейн отметил, что при участии Татьяны Москальковой с Украины удалось вернуть 166 жителей региона. Власти рассчитывают, что оставшихся курян также получится вернуть домой.
