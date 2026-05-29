Чем закончился государственный визит Владимира Путина в Казахстан

По оценке Путина, Еревану надо как можно раньше решить, в каком союзе он хочет состоять. «В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы и пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного развода и взаимовыгодного развода», — сказал президент России в мае. В Армении на это заявили, что «разводиться» не намерены. «Мы прекрасно понимаем, и не России следует нам говорить, что членство в Евразийском экономическом союзе и членство в ЕС несовместимы. Невозможно оставаться в ЕАЭС и одновременно быть членом ЕС. Мы продолжим сближение с ЕС, и когда придет время принимать решение о присоединении к семье той или иной группы стран, мы примем это решение. Здесь нет ничего нового», — пояснил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.