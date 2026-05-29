Чем закончился государственный визит Владимира Путина в Казахстан

29 мая завершился трехдневный государственный визит президента России Владимира Путина в Казахстан. Расписание его было следующим:
27 мая — вечером прилет в Астану (в аэропорту его встретил лично президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев) и затем переговоры с Токаевым тет-а-тет в Акорде (офис президента Казахстана).
28 мая — в первой половине дня прошли двусторонние российско-казахстанские мероприятия (торжественная церемония встречи Путина, переговоры в узком и широком составах, обмен подписанными документами и заявления президентов для СМИ); во второй половине прошел экономический форум Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
29 мая — заседание Высшего Евразийского экономического совета — или саммит ЕАЭС.
В градации визитов глав государств в другие страны государственный — самый высокий. Обычно глава государства совершает государственный визит в другую страну только один раз за период своих полномочий.
За время нынешнего, пятого срока Путина это его второй госвизит в Казахстан. Предыдущий состоялся в ноябре 2024 года. Год спустя с визитом такого же уровня в Москве побывал Токаев. Тогда главы государства подписали Декларацию о переходе отношений России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества (отношения подобного уровня у России официально провозглашены также с Ираном, Китаем и КНДР).
Как прошел и чем закончился саммит ЕАЭС.
Главной интригой саммита ЕАЭС было, что скажут его участники о сближении Армении с Евросоюзом. На этот счет лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России приняли совместное заявление, в котором подчеркнули: Армении необходимо как можно быстрее провести референдум и определиться, где она хочет быть, — в ЕАЭС или в ЕС. «Разделяем позицию о необходимости проведения в Республике Армения в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза», — сказано в заявлении.
При этом лидеры отметили, что о возможных последствиях приостановки членства Армении в ЕАЭС члены Евразийского межправительственного совета от четырех стран доложат им в декабре 2026 года на следующем саммите союза.
На саммите ЕАЭС республику представлял вице-премьер Мгер Григорян — премьер-министр Никол Пашинян заявил, что не сможет участвовать из-за предвыборной кампании (парламентские выборы в Армении, от которых зависит, останется ли он во главе государства, пройдут 7 июня). Остальные страны участвовали на уровне глав государств — наряду с Путиным и Токаевым присутствовали президенты Белоруссии и Киргизии Александр Лукашенко и Садыр Жапаров. Члены ЕАЭС провели встречу в узком составе, после нее прошел расширенный состав, на котором к ним присоединились наблюдатели союза — президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Атабак.
На пресс-конференции по итогам визита Владимир Путин подробно рассказал, что он сообщил Мгеру Григоряну на встрече в узком составе. По его словам, он изложил армянскому вице-премьеру, чего Ереван лишится, выйдя из ЕАЭС — без участия в соглашениях союза о свободной торговле республика столкнется с таможенными пошлинами и контролем в странах ЕАЭС, прекратится признание ее фитосанитарных норм, сократится объем рынка услуг и логистика, в России к гражданам Армении появятся миграционные требования, вырастут цены на энергоносители, восстановится разрешительных порядок для армянских автоперевозчиков, вырастут тарифы на железнодорожные перевозки, которые сейчас идут по внутрироссийским тарифам.
Если при сближении с Евросоюзом Армения перейдет на его стандарты, интеграция с ней в ЕАЭС прекратится, сказал Путин. «Мы вынуждены будем где-то и не где-то, по большому счету, практически всю нашу работу, в данном случае с Арменией, в сфере экономики, касающуюся интеграционных процессов [в ЕАЭС], свернуть», — подчеркнул он.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — региональная организация экономической интеграции. Интеграция началась в первой половине 1990-х годов между Белоруссией, Казахстаном и Россией; в 2000 году было создано Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), в 2010-м — Таможенный союз Белоруссии, Казахстана и России, в 2012-м — Единое экономическое пространство, на базе которого в 2015-м заработал ЕАЭС. На этом этапе к объединению уже подключились Армения и Киргизия.
Он представляет собой единый рынок товаров, услуг, труда и капитала, обеспечивает свободное трудоустройство граждан внутри союза, предполагает общие технические регламенты и стандарты. Наднациональный орган ЕАЭС — Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).
Накануне встречи в Астане члены российского руководства неоднократно высказались о том, что думают о сближении Армении с Евросоюзом. «Членство в Европейском союзе и Евразийском экономическом союзе — это несовместимые вещи. В принципе они [Армения] это тоже понимают. Сейчас у них, насколько нам известно, насколько мы слышим, идет достаточно активная работа по переходу на европейские стандарты, на европейские технические регламенты. Для государств — членов ЕАЭС могут возникнуть определенные экономические риски, которые также необходимо оценивать», — заявил 27 мая перед вылетом в Астану вице-премьер Алексей Оверчук.
О намерении вступить в ЕС Армения впервые заявила в марте 2024 года, а в первой половине 2025 года в республике был принят закон, где зафиксировано стремление страны в Евросоюз. В январе 2026 года Пашинян в очередной раз подтвердил: Армения «безусловно и безоговорочно» хочет стать полноправным членом Евросоюза.
С того момента, как в Ереване начали говорить о евроинтеграции, различные российские представители неоднократно заявляли: членство в Евросоюзе и ЕАЭС несовместимо. Пашинян на это отвечает, что, «пока возможна совместимость», Армения будет в ЕАЭС. «Когда совместимость станет невозможной, мы вместе с гражданами Армении примем решение, которое будет исходить из свободного выражения воли народа Республики Армения», — сказал он в январе.
По оценке Путина, Еревану надо как можно раньше решить, в каком союзе он хочет состоять. «В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы и пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного развода и взаимовыгодного развода», — сказал президент России в мае. В Армении на это заявили, что «разводиться» не намерены. «Мы прекрасно понимаем, и не России следует нам говорить, что членство в Евразийском экономическом союзе и членство в ЕС несовместимы. Невозможно оставаться в ЕАЭС и одновременно быть членом ЕС. Мы продолжим сближение с ЕС, и когда придет время принимать решение о присоединении к семье той или иной группы стран, мы примем это решение. Здесь нет ничего нового», — пояснил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
На фоне обостряющейся в мае 2026 года риторики стало известно, что Россия остановила ввоз и продажу армянской минеральной воды «Джермук» и цветов, приостановила у себя продажу армянского коньяка, пригрозила Еревану разорвать с ним соглашение о беспошлинных поставках Армении газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов, а с 30 мая ограничивает ввоз армянских овощей и фруктов.
О чем договорились Путин и Токаев.
До программы ЕАЭС (форум вечером 28 мая и саммит 29-го) в Астане прошли двусторонние российско-казахстанские мероприятия, предусмотренные в рамках госвизита.
Выступая с заявлением для прессы 28 мая, Касым-Жомарт Токаев сказал, что сейчас у России и Казахстана — «беспрецедентно высокий качественный уровень двустороннего сотрудничества»; это, по его словам, исключительно заслуга Владимира Путин.
«Будучи выдающимся государственным деятелем, политиком мирового масштаба, вы последовательно проводите политику, направленную на укрепление статуса России как великой державы. Без прямого участия России ни одна крупная и значимая международная проблема не может и не сможет найти должного решения, — заявил президент Казахстана. — Вы возглавляете страну в сложнейший период тотальной перестройки современного миропорядка, с честью и достоинством выполняете миссию, имеющую судьбоносное значение для русского народа и российского государства».
По итогам госвизита Россия и Казахстан приняли 15 двусторонних документов. Первый из них — заявление президентов о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана.
Основы этих отношений следующие:
1. Общность истории и ответственное отношение к ее объективному осмыслению в духе дружбы и добрососедства;
2. Общие усилия по развитию евразийской интеграции, формированию в регионе пространства сотрудничества, безопасности и диалога;
3. Общая граница как пространство добрососедства и сотрудничества;
4. Экономическое партнерство;
5. Языковое и культурное многообразие как общее достояние, традиционные ценности и цивилизационная близость;
6. Молодежное сотрудничество, образовательные обмены и сотрудничество в сфере спорта;
7. Совместный взгляд в будущее.
Кроме того, Москва и Астана заключили еще 14 документов, из которых семь — это соглашения (о создании в Казахстане образовательного комплекса «Сириус», о расширении сотрудничества в нефтяной сфере, о финансировании обучения россиян в филиале Казахского национального университета в Омске; соглашение между Центробанками о валютном свопе, а также дополнительное соглашение к документу между Росфинмониторингом и Минфином Казахстана о противодействии отмыванию доходов).
Отдельно стоит выделить два соглашения, посвященные строительству первой в Казахстане атомной электростанции (АЭС): первое — об основных принципах и условиях строительства станции, второе — о предоставлении Казахстану государственного экспортного кредита для финансирования этого строительства.
«Хотел бы отметить, что, как мы договаривались с президентом Казахстана, речь идет не просто о создании атомной электростанции, о строительстве, речь идет о создании целой отрасли, включающей образование, подготовку кадров и так далее», — заявил 28 мая по итогам переговоров Владимир Путин.
Референдум о строительстве первой в Казахстане АЭС прошел в республике в октябре 2024 года. 14 июня 2025 года Агентство Казахстана по атомной энергии объявило, что российская госкорпорация «Росатом» возглавит международный консорциум по строительству АЭС. В августе 2025 года началась подготовка к строительству, электростанцию планируется ввести в эксплуатацию в 2035—2036 годах. Будущая станция будет называться «Балхаш» (по названию озера в Алма-Атинской области, на берегу которого она будет расположена), ее активное строительство планируют начать в 2027 году.