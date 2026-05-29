Румыния призвала НАТО ускорить поставки ПВО после инцидента с дроном

Румыния попросила НАТО ускорить поставки средств ПВО после инцидента с беспилотником, попавшим в многоквартирный дом в городе Галац недалеко от границы с Украиной. Об этом Politico сообщила министр иностранных дел страны Оана Цою.
Глава МИДа назвала произошедшее «неприемлемым и вопиющим нарушением воздушного пространства» страны.
По словам Цою, Бухарест также попросит союзников по Североатлантическому альянсу обсудить инцидент и необходимость «усиления сдерживания и обороноспособности на восточном фланге» на встрече послов страна блока, которая пройдет «в ближайшие дни».
При этом, отмечает Politico, министр не стала говорить о планах Румынии задействовать статью 4 Североатлантического договора, подразумевает, что государства-члены будут консультироваться друг с другом в случае, если, по их мнению, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из них окажется под угрозой.
Установить принадлежность беспилотника и все обстоятельства случившегося можно будет только после всестороннего расследования, заявил российский президент Владимир Путин. Он напомнил, что за последние месяцы в европейские страны уже залетали дроны украинского происхождения.
