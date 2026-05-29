Путин словами о законных целях ответил на вопрос о дронах из Латвии

Все объекты и территории, от которых может исходить военная угроза России, являются законными военными целями, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Астане, передает корреспондент РБК.
«Все места, откуда происходит угроза, прямая угроза, военная угроза России, являются законными целями.», — сказал Путин.
Так президент ответил на вопрос о докладе СВР, в котором говорилось, что Украина направила своих операторов беспилотных летательных аппаратов на территорию Латвии и планирует наносить удары по территории России.
«Если такие запуски будут зафиксированы с нашей стороны, какой ответ мы можем ожидать?», — спросил журналист.
Материал дополняется.