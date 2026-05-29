Инцидент с дроном в Румынии, Украина, Армения и ЕАЭС: Главные заявления Путина в Астане

Переговорный процесс: Путин сообщил, что полномасштабные переговоры по урегулированию конфликта на Украине в данный момент не ведутся, хотя отдельные контакты продолжаются. Он подчеркнул, что Россия не отказывается от диалога и готова к политическому решению проблемы. Перспективы завершения: Президент выразил мнение, что, хотя точные сроки назвать невозможно, текущая обстановка на поле боя позволяет говорить о приближении развязки. «Ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает нам право говорить о том, что ситуация близится к завершению», — отметил глава государства. Ответные меры: Комментируя удар украинских сил по Старобельску, Путин заявил, что публичное обсуждение сроков возможного ответного удара по Киеву недопустимо. «В условиях боевых действий это было бы не просто опрометчиво — так никогда не делается», — подчеркнул он.