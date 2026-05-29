Президент Венгрии снова отверг требование Мадьяра об отставке

«Призывы к отстранению от должности главы государства по политическим причинам, которые не подлежат толкованию в соответствии с основным законом, создают крайне противоречивую ситуацию в существующем конституционном порядке», — говорится в публикации в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
Шуйок заявил, что венгерская конституция не содержит положений о некомпетентности или недостойности главы государства. По его словам, такие оценки носят субъективный характер и не могут служить основанием для отставки. Президент также сообщил, что обратился в Венецианскую комиссию при Совете Европы с просьбой дать правовую оценку ситуации и содействовать ее урегулированию.
В этот же день Мадьяр призвал Шуйока уйти в отставку до 31 мая текущего года. Премьер-министр добавил, что в случае отказа покинуть пост новое правительство может попытаться добиться его отстранения.