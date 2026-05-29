Путин заявил о сохранении контактов с США при отсутствии переговоров

«Ну, как многие говорят, поставлены на паузу. Контакты определенные, не буду скрывать, они сохраняются. Но переговоров как таковых нет», — сказал Путин.
О том, что трехсторонние переговоры России, США и Украины при посредничестве Вашингтона поставлены на паузу, ранее заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Если ранее в Кремле приостановку мирного процесса при посредничестве США связали с изменением приоритетов Вашингтона на фоне эскалации на Ближнем Востоке, американская сторона заявляла, что США не заинтересованы вести бесконечные встречи по урегулированию на Украине при отсутствии результатов.
Однако позднее, 20 мая, Ушаков допустил визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию в ближайшие недели. Возможную поездку американских переговорщиков также анонсировал спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев.
