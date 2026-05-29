Распил на $90 млрд: эксперт раскрыл подоплеку укрепления Одессы

В беседе с Tsargrad.tv Джиникашвили назвал происходящее подготовкой к проверке западных доноров. «Получен новый транш. Вполне возможно, грядет аудит, чтобы проверить, как были освоены ранее выделенные финансы, которые в прошлые годы выдавались на возведение тех или иных оборонительных укреплений, куда они ушли. То есть чисто экономический момент», — пояснил эксперт. Он также допустил, что под видом строительства наземных укреплений в регионе могут тайно возводиться новые подземные склады для боеприпасов, безэкипажных катеров и средств воздушного нападения. В кулуарах экспертного сообщества также обсуждается версия о попытке «освоения» остатков финансирования на фоне слухов о готовящейся проверке использования 90 миллиардов евро западной помощи.