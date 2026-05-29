«Промышленность стала неконкурентоспособной»: Дмитриев указал на причину упадка производства в Германии

Кирилл Дмитриев назвал немецкую промышленность неконкурентоспособной.

Источник: Комсомольская правда

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что промышленность Германии утратила свои конкурентные преимущества. По его мнению, это напрямую связано с отказом Европы от закупок российских энергоресурсов. Об этом он написал в соцсети Х.

«Немецкая промышленность стала неконкурентоспособной и разрушается из-за повышения цен на энергоносители на 30−40% из-за отказа от российской энергетики», — говорится в публикации дипломата.

Так он отреагировал на недавние высказывания президента России Владимира Путина. Глава государства вспомнил проекты газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Путин задался вопросом, действительно ли отказ от российского газа пошёл на пользу немецкой экономике и простым гражданам Германии.

При этом Путин не исключил возобновление отношений с некоторыми странами Евросоюза. Он назвал экс-канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным переговорщиком между Москвой и Европой.

