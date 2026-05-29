В МИД Ирана заявили о продолжении обмена посланиями с США

Переговоры между Ираном и США по вопросу урегулирования конфликта на данном этапе никак не касаются иранской ядерной программы. Об этом в эфире государственного телеканала IRIB рассказал представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи в ответ на заявления президента США Дональда Трампа об обратном.
«На этом этапе мы сконцентрированы на вопросе окончания войны. Никаких детальных обсуждений касательно программы обогащения или имеющегося обогащенного урана не ведется», — сказал господин Багаи. Иран продолжает обмениваться сообщениями с Соединенными Штатами, но речи об утверждении окончательного соглашения пока не идет, добавил дипломат.
Также Багаи прокомментировал слова господина Трампа о снятии морской блокады. По словам дипломата, Тегеран изначально считал блокаду незаконной и нарушением перемирия. «Посмотрим, будут ли они действовать сообразно своим словам или же это было лишь пропагандистское заявление», — отметил он.
Говоря о требованиях США по свободному проходу судов через Ормузский пролив без чьего-либо контроля, дипломат подчеркнул, что управление проливом ложится на Иран и Оман как на прибрежные страны.
27 мая президент США заявил, что США «разнесут» Оман, если тот попытается взять под контроль Ормузский пролив. Именно у Ирана и Омана есть территориальные воды в Ормузе, отсюда их стремление скоординировать позицию по этой важной торговой артерии.
Госсекретарь США Марко Рубио 24 мая заявил, что Белый дом предпочитает дипломатический подход к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Он уверил, что если переговоры с Ираном все же провалятся, то в этом точно не будет вины Соединенных Штатов или их союзников в Персидском заливе.