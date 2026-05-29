В МИД Ирана заявили о продолжении обмена посланиями с США

Госсекретарь США Марко Рубио 24 мая заявил, что Белый дом предпочитает дипломатический подход к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Он уверил, что если переговоры с Ираном все же провалятся, то в этом точно не будет вины Соединенных Штатов или их союзников в Персидском заливе.