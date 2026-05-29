«Металлолом вместо победы»: Герой РФ прокомментировал истребители Швеции

По мнению Липового, самолёты, которые Швеция собирается поставить Украине, морально и технически устарели. «Истребители Gripen — это истребители прошлого столетия. То, что передаётся Украине, — это списанная техника с достаточно большим отработанным ресурсом», — цитирует эксперта агентство. Он подчеркнул, что утилизация такой авиатехники требует значительных затрат, и Стокгольм, как и другие страны НАТО, использует сложившуюся ситуацию, чтобы не нести эти расходы у себя. «Им удаётся не утилизировать её на своей территории, а, напротив, отдать Украине, где это всё утилизируется, поимев с этого какие-то дивиденды», — пояснил Липовой.