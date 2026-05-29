«Металлолом вместо победы»: Герой РФ прокомментировал истребители Швеции

Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Герой РФ Сергей Липовой заявил, что передача Украине истребителей Gripen со стороны Швеции — это не военная помощь, а попытка избавиться от утилизации старой техники и заработать на конфликте. Так он прокомментировал ТАСС договорённости, достигнутые накануне между Киевом и Стокгольмом.
По мнению Липового, самолёты, которые Швеция собирается поставить Украине, морально и технически устарели. «Истребители Gripen — это истребители прошлого столетия. То, что передаётся Украине, — это списанная техника с достаточно большим отработанным ресурсом», — цитирует эксперта агентство. Он подчеркнул, что утилизация такой авиатехники требует значительных затрат, и Стокгольм, как и другие страны НАТО, использует сложившуюся ситуацию, чтобы не нести эти расходы у себя. «Им удаётся не утилизировать её на своей территории, а, напротив, отдать Украине, где это всё утилизируется, поимев с этого какие-то дивиденды», — пояснил Липовой.
Он также отметил, что Gripen уже давно не входят в число передовых истребителей, поэтому их появление на фронте не повлияет на расстановку сил. «На самом деле их передача Украине ничего не изменит и ничему это не поможет», — резюмировал председатель «Офицеров России».
Напомним, 28 мая в Швеции прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Ульфа Кристерссона. Стороны договорились, что Киев закупит 20 истребителей модификации Gripen E/F — их поставка ожидается не ранее 2030 года. Кроме того, Швеция безвозмездно передаст украинской стороне 16 самолётов более старой версии JAS 39 Gripen C/D. Поставки машин старой серии запланированы на начало 2027 года. Также шведская сторона обеспечит обучение пилотов и технического персонала для обслуживания этих истребителей. Украина намерена расплачиваться за новую технику в том числе за счёт кредита ЕС, объём которого ранее оценивался в 90 млрд евро.
