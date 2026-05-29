Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал беспрецедентной ситуацию с планами Армении по вступлению в ЕС на фоне членства страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом он заявил в комментарии для «Номад ТВ».
«Ситуация действительно беспрецедентная. Армения говорит о том, что будет на этот счет референдум, но, с другой стороны, закон принимался без референдума», — указал Песков.
По словам официального представителя Кремля, вступление Армении в ЕС нормативно противоречит статусу члена ЕАЭС и угрожает интеграции страны в экономическом союзе. Песков отметил, что Ереван имеет право на суверенный выбор, однако он не может быть сделан за счет благосостояния других государств.
Ранее KP.RU сообщал, что президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии подписали совместное заявление на саммите в Астане по ситуации с интеграцией Армении в ЕС. Еревану дали понять, что усидеть на двух стульях не получится, поэтому страна должна либо выйти из ЕАЭС, либо отказаться от планов о членстве в Евросоюзе.