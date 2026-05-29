Песков назвал беспрецедентной ситуацию с планами Армении по вступлению в ЕС

Ранее KP.RU сообщал, что президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии подписали совместное заявление на саммите в Астане по ситуации с интеграцией Армении в ЕС. Еревану дали понять, что усидеть на двух стульях не получится, поэтому страна должна либо выйти из ЕАЭС, либо отказаться от планов о членстве в Евросоюзе.