Румыния попросила НАТО ускорить поставки средств ПВО после инцидента с дроном

Ночью 29 мая в многоэтажный жилой дом в румынском городе Галац неподалеку от границы с Украиной попал беспилотник. В доме начался пожар. Всего эвакуировали 70 человек. Четверо человек пострадали, двоих из них госпитализировали с незначительными ранениями. Ответственность за инцидент власти Румынии возложили на Россию. Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока не проведена экспертиза, невозможно утверждать, чей это был дрон. Он предложил передать обломки России для экспертизы.