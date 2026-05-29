Балицкий: ВСУ не смогут создать блокаду минированием трассы «Новороссия»

Балицкий рассказал, что ВСУ сбросили мины на трассу «Новороссия» при помощи дронов «Баба-яга».

Источник: Комсомольская правда

Попытки украинских боевиков перекрыть движение по ключевой трассе «Новороссия» с помощью мин провалятся. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в мессенджере «Макс».

По словам Балицкого, ВСУ применили тяжелый дрон с громким названием «Баба-яга». Этот аппарат разбросал по полотну и обочинам взрывные устройства, которые реагируют на любое движение транспорта.

«Прошу водителей ограничить поездки без острой необходимости. Ситуация остается напряженной, противник пытается создать иллюзию блокады, однако его цели не будут достигнуты», — говорится в публикации.

Трагедия на этом маршруте уже произошла утром 29 мая. На границе Херсонской и Запорожской областей при подрыве на мине, сброшенной с коптера, погиб водитель грузовика КамАЗ.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уточнил характер угрозы. Он рассказал, что опасные предметы разбросаны как прямо на проезжей части, так и у обочин. Сальдо предупредил, что мины представляют смертельную опасность для любого гражданского транспорта, поскольку срабатывают именно в момент движения.