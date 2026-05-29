Сикорский заявил, что разочарован Зеленским из-за героизации им бандеровцев

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что разочарован главой киевского режима Владимиром Зеленским из-за героизации им бандеровцев.
«Я разочарован тем, что Зеленский не принял во внимание нашу историческую чувствительность», — пояснил на пресс-конференции глава польского МИД.
Сикорский отметил, что вопросы истории не должны влиять на отношения Киева и Варшавы, а решать их следует Институтам национальной памяти двух стран.
Напомним, Зеленский присвоил звание «имени героев УПА* “Отдельному центру специальных операций “Север” ССО ВСУ.
Решение вызвало острую реакцию в Польше. Экс-премьер страны Лешек Миллер назвал данный шаг «плевком в лицо полякам». Бывший президент Польши Лех Валенса назвал выходку Зеленского оскорблением «всех убитых» поляков и отказался продолжать поддерживать главу киевского режима.
Президент Польши Кароль Навроцкий призвал лишить Зеленского ордена Белого орла, который является высшей государственной наградой республики.
* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.