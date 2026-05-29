Посольство РФ в Кишиневе: Молдавия может инсценировать падение дрона

Власти Молдавии могут готовить инсценировку с падением беспилотника на территории страны, чтобы спровоцировать новый виток эскалации в двусторонних отношениях с Россией. Об этом в пятницу, 29 мая, заявили в посольстве России в Кишиневе.
— В контексте хорошо известной русофобской связки правящих кругов Кишинева и Бухареста, действующих по однотипным методичкам, не исключаем, что молдавские власти совместно с «партнерами» готовят аналогичную инсценировку. Цель — традиционно обвинить во всем нашу страну и спровоцировать новый виток эскалации, — говорится в тексте заявления.
Российские дипломаты добавили, что выдвигаемые в отношении России обвинения в причастности к падениям беспилотников и загрязнению реки Днестр остались без доказательств, несмотря на просьбы Москвы предоставить конкретные факты. В посольстве подчеркнули, что предыдущие информационные вбросы не произвели желаемого эффекта на общественность, передает Telegram-канал дипломатической миссии.
Утром 29 мая в румынском городе Галац, который находится рядом с Одесской областью Украины, беспилотник врезался в жилой дом, в результате чего пострадали два человека. В тот же день по итогам заседания Верховного совета обороны страны президент Никушор Дан объявил о закрытии генерального консульства России в Констанце.