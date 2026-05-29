Дрозденко: Ленобласть дает самый дешевый льготный заем в стране для бизнеса участников СВО

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в заседании комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий и членов их семей. Губернатор рассказал, как регион помогает демобилизовавшимся участникам спецоперации открыть свой бизнес. Заседание прошло 29 мая под председательством помощника президента РФ, секретаря Госсовета Алексея Дюмина.
«Сегодня выступал на заседании комиссии Госсовета по поддержке ветеранов боевых действий. Рассказал, как мы в Ленобласти помогаем демобилизованным участникам СВО с бизнесом — от обучения до запуска и сопровождения. Опыт региона получил хорошую оценку от Алексея Дюмина, секретаря Государственного совета и члена Совбеза РФ», — написал Александр Дрозденко в своем канале в мессенджере «Макс».
По словам губернатора, регион оказывает ветеранам СВО помощь в получении профильного образования, а также предоставляет финансовую поддержку — доступные кредиты на открытие своего дела и налоговые льготы.
«Главное: у нас самый дешёвый льготный заем в стране для бизнеса участников СВО — 1%. Для ИП налог 1% при выручке до 10 миллионов. А еще мы обучаем премудростям предпринимательства на программе “Бизнес Героев 47” и выдаем гранты на развитие своего дела — от 750 тысяч до 3 миллионов рублей», — сообщил Александр Дрозденко.
Глава региона добавил, что помощь может быть расширена. Он озвучил меры, которые, по его мнению, сделают открытие бизнеса еще доступнее. В частности, Дрозденко предлагает ввести для ветеранов СВО преференции в госзакупках и обеспечить их заказами на продукцию, которая могла бы использоваться в социальных и государственных организациях.
«Хотя бы малые объемы, но на старте — обязательно. Нужны целевые закупочные сессии. Пример: наш ленинградский парень, ветеран, делает отличную мебель. Помогаем ему заказами: школы, офисы, детсады — но конкурировать тяжело. Такие закупки — его шанс раскрутить бизнес и сделать его устойчивым», — подчеркнул Александр Дрозденко.
Еще одной мерой поддержки могут стать земельные участки. Государство может предоставлять их ветеранам, прошедшим специальное обучение, под создание небольших производств и малых предприятий.
«Жильё — в комфорте. Компенсировать работодателю затраты на доступную среду в общежитиях и частично — самим участникам СВО», — предложил губернатор еще одну меру помощи.
Особый акцент глава региона сделал на мерах поддержки ветеранов с инвалидностью. По его мнению, нужно выделять средства на создание рабочих мест для бойцов, получивших травмы на поле боя. Для этого необходимо ввести две субсидии для работодателей: на создание рабочих мест для инвалидов и на затраты при трудоустройстве участников СВО с инвалидностью.
«Наши предложения услышаны. Мы уже помогаем, но планируем делать ещё больше», — отметил Александр Дрозденко.