Владимир Путин вылетел из Астаны в Москву после завершения госвизита в Казахстан

Токаев лично проводил Путина на борт самолёта.

Источник: Комсомольская правда

Самолёт российского лидера взял курс на Москву: Владимир Путин покинул Астану, где завершился государственный визит в Республику Казахстан. Главу государства в аэропорту лично провожал глава страны Касым-Жомарт Токаев.

Визит президента России продлился три дня — с 27 по 29 мая 2026 года. Поездка состоялась по приглашению казахстанского коллеги и была приурочена к важным международным мероприятиям, а именно к саммиту ЕАЭС и заседанию Высшего Евразийского экономического совета.

По итогам переговоров стороны оформили свои договоренности на бумаге. Главы государств подписали пакет документов, ключевым из которых стало совместное заявление о семи основах дружбы народов двух стран.

Кроме политических деклараций, речь зашла и о реальных делах. На встрече представили несколько совместных проектов, которые затронут промышленность, логистику и экологию. В частности, речь идет о развитии беспилотных грузоперевозок и амбициозной программе по возвращению амурских тигров в природу Казахстана.

Также KP.RU опубликовал заявление четырех лидеров ЕАЭС по стремлению Армении вступить в ЕС.