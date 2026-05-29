Владимир Путин вылетел из Астаны после завершения госвизита в Казахстан

В тот же день лидеры стран приняли участие в символической церемонии посадки саженца дуба на Аллее вечной дружбы в центре Астаны. Они вместе засыпали корни молодого дерева землей, а затем полили его из леек. В тот момент офицер в парадном белом мундире поставил перед саженцем памятную табличку с флагами России и Казахстана.