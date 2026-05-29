Владимир Путин вылетел из Астаны после завершения госвизита в Казахстан

Президент России Владимир Путин завершил государственный визит в Казахстан, после чего вылетел из Астаны. В аэропорту его проводил казахстанский коллег Касым-Жомарт Токаев. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщили в его пресс-службе.
28 мая Владимир Путин провел масштабные переговоры с Касым-Жомартом Токаевым в Астане. Главные заявления политиков — в материале «Вечерней Москвы».
В тот же день лидеры стран приняли участие в символической церемонии посадки саженца дуба на Аллее вечной дружбы в центре Астаны. Они вместе засыпали корни молодого дерева землей, а затем полили его из леек. В тот момент офицер в парадном белом мундире поставил перед саженцем памятную табличку с флагами России и Казахстана.
29 мая на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан Владимир Путин заявил, что все цели, поставленные поездкой, были выполнены, и отметил, что он остался доволен визитом. Также российский лидер подчеркнул, что русский язык укрепляет связи с Казахстаном, что в свою очередь служит укреплению экономики страны.