Пленный боец ВСУ Бобко попросил семью из Литвы связаться с ним через ВС России

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Владимир Бобко попросил своих родственников, проживающих в Литве, связаться с ним через российскую армию. Об этом сообщает ТАСС.
«Передаю привет маме, сестре, младшему брату, бабушке, двоюродному брату. Я их очень сильно люблю и скучаю по ним. Если сможете, сделайте в ответ мне видеообращение. Мне его обязательно покажут», — рассказал украинский военный в видеообращении.
Военнослужащий 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ попросил своих родственников выйти на связь с Вооруженными силами РФ. Как рассказал Бобко, после начала конфликта он не смог уехать в Литву к семье из-за закона, запрещающего украинцам старше 18 лет покидать страну.
