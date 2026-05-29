NYT: заседание в Белом доме по Ирану завершилось безрезультатно

Как пишет Axios со ссылкой на американских официальных лиц, переговорщики США и Ирана уже завершили подготовку проекта меморандума о взаимопонимании. В документе идёт речь о продлении перемирия на 60 дней и старте переговоров по ядерной проблеме, однако Трамп пока не одобрил его, заявив, что хочет подумать ещё пару дней. Иранская сторона, в свою очередь, проинформировала американских коллег о получении необходимых одобрений в Тегеране.