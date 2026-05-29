NYT: заседание в Белом доме по Ирану завершилось безрезультатно

Заседание в Ситуационной комнате Белого дома по иранскому урегулированию длилось около двух часов, однако Дональд Трамп так и не принял решения относительно новой сделки с Тегераном.

Заседание в Ситуационной комнате Белого дома по иранскому урегулированию длилось около двух часов, однако Дональд Трамп так и не принял решения относительно новой сделки с Тегераном. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

Советник президента США подтвердил изданию, что встреча состоялась в пятницу. По словам чиновника, администрация считает себя близкой к заключению соглашения, однако ряд вопросов остаётся на стадии обсуждения. Ранее Трамп анонсировал, что в ближайшее время примет окончательное решение по Ирану.

В администрации не уточнили, какие именно пункты вызывают споры. Источники, знакомые с ходом переговоров, ранее сообщали, что проект меморандума предусматривает 60-дневное перемирие и запуск переговоров по ядерной программе Ирана. Однако окончательное одобрение со стороны Вашингтона до сих пор не получено.

Как пишет Axios со ссылкой на американских официальных лиц, переговорщики США и Ирана уже завершили подготовку проекта меморандума о взаимопонимании. В документе идёт речь о продлении перемирия на 60 дней и старте переговоров по ядерной проблеме, однако Трамп пока не одобрил его, заявив, что хочет подумать ещё пару дней. Иранская сторона, в свою очередь, проинформировала американских коллег о получении необходимых одобрений в Тегеране.

