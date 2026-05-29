Президент Румынии заявил, что упавший дрон изменил траекторию из-за ПВО

Беспилотник, врезавшийся в жилой дом в румынском городе Галац, входил в группу из 43 дронов, пересекших территорию Украины к северу от Дуная. Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан, передает HotNews.ro.
«Группа из 43 беспилотников, прибывших с востока, пересекла Украину примерно в 20−30 километрах к северу от Дуная, с востока на запад», — сказал он.
По его словам, часть беспилотников была сбита над Украиной, в том числе один — в районе города Рени. После этого, как заявил Дан, дрон изменил траекторию и направился в сторону Галаца.
«Он был сбит кинетически. Сбит именно из-за этого», — уточнил президент.
Ночью 29 мая беспилотник врезался в крышу жилого дома в Галаце у границы с Украиной. В результате взрыва загорелась квартира на десятом этаже, пострадали два человека, около 70 жителей были эвакуированы.
После инцидента МИД Румынии вызвал посла России Владимира Липаева, а Дан сообщил о решении объявить российского генконсула в Констанце Андрея Косилина персоной нон грата. В МИД России заявили, что ответные меры на действия Бухареста последуют. В посольстве России в Бухаресте, в свою очередь, инцидент с падением беспилотника назвали провокацией Киева, направленной на попытки втянуть НАТО в войну с Россией.
Президент России Владимир Путин заявил, что установить обстоятельства инцидента с беспилотником на территории Румынии можно только после тщательного расследования. «Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат, до тех пор пока не проведена экспертиза», — сказал он, отметив, что подобные случаи уже происходили, в том числе с залетами украинских дронов в Финляндию и страны Прибалтики.
Путин предложил передать России фрагменты беспилотника для проведения собственного расследования.
