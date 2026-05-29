Президент Румынии заявил, что упавший дрон изменил траекторию из-за ПВО

Президент России Владимир Путин заявил, что установить обстоятельства инцидента с беспилотником на территории Румынии можно только после тщательного расследования. «Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат, до тех пор пока не проведена экспертиза», — сказал он, отметив, что подобные случаи уже происходили, в том числе с залетами украинских дронов в Финляндию и страны Прибалтики.