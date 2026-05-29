Путин завершил визит в Казахстан

Российский президент дважды провел переговоры с коллегой из Казахстана — в узком и расширенном формате. Стороны подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства, а также другие документы. Владимир Путин также поучаствовал в Евразийском экономическом форуме и в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Кроме того, господин Путин посетил выставку ЕАЭС, посвященную цифровым технологиям и развитию искусственного интеллекта.