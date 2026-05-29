Токаев лично проводил Путина после государственного визита в Казахстан

Российский лидер Владимир Путин завершил государственный визит в Казахстан. Фото и видео из аэропорта Астаны опубликовала пресс-служба казахстанского лидера.
В аэропорту были установлены флаги России и Казахстана, а также выстроен почетный караул. Главу российского государства лично проводил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Перед посадкой на борт Путин пожал руку главе МИД Казахстана Ермеку Кошербаеву, руководителю администрации президента республики Роману Скляру, послу Казахстана в России Даурену Абаеву и акиму Астаны Женису Касымбеку.