В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Ранее сообщалось, что в Киевской области произошёл взрыв на Иванковской ТЭС. Её считают одной из крупнейших биоэлектростанций Восточной Европы. Объект мощностью 18 мегаватт построили в 2016 году за 25 млн евро, из которых 15 млн евро выделил Европейский банк реконструкции и развития. Проект задумывали как пример чистой возобновляемой энергетики, однако позднее станция оказалась в центре экологического скандала. В 2019 году жители соседних сёл заявили, что на их дома и огороды оседает радиоактивная зола. Позже выяснилось, что на объекте сжигали заражённый радиацией чернобыльский лес. Основатель и руководитель компании «Биогазэнерго» Алексей Бутенко в 2023 году стал фигурантом дела о мошенничестве на 420 тыс. долларов и покинул страну.