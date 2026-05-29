Радев — Трампу: или безвиз для Болгарии, или самолёты США убираются

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что правительство не станет удовлетворять запрос американской администрации о продлении разрешения на стоянку военных самолётов-заправщиков в аэропорту Софии. Причиной стало отсутствие положительного ответа Вашингтона на просьбу Софии об отмене визовых требований для болгарских граждан, сообщает Болгарское телеграфное агентство.
«На предыдущем заседании кабмина я объявил, что во время разговора с президентом США просил отменить визы для болгар. До сих пор я не получил положительного ответа. Я полностью понимаю сложность нормативных процедур и необходимость времени, но у нас также есть свои приоритеты, и мы не можем положительно отреагировать на просьбу о длительном пребывании самолётов-заправщиков в аэропорту Софии», — заявил Радев.
Глава правительства уточнил, что кабинет министров примет решение продлить право американских машин на стоянку только до конца июня. По его словам, это делается исключительно для того, чтобы дать союзникам возможность перепланировать свою деятельность и найти другое место для базирования.
20 мая Радев провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого настаивал на срочном рассмотрении вопроса о введении безвизового режима для поездок болгар в Соединённые Штаты.
Болгария остаётся одной из немногих стран Евросоюза, чьи граждане до сих пор нуждаются в визах для поездок в США наряду с Румынией и Кипром. В аэропорту Софии сейчас базируются семь американских самолётов-топливозаправщиков, чьё присутствие регулируется соглашением, истекающим в конце мая, отмечает Reuters.
