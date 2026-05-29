Президент России Владимир Путин связал приближение завершения украинского конфликта с текущей обстановкой на линии боевого соприкосновения. Глава государства подчеркнул, что его вывод основан на реальном положении дел.
«Я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя, а там наши войска наступают по всем направлениям, вы же видите, каждый божий день», — уточнил глава государства в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
Президент также отметил, что страны Запада продолжают передавать киевскому режиму беспилотники для атак по российским территориям. Тем не менее, российские силы постоянно совершенствуют свои системы противовоздушной обороны и продолжают ежедневное наступление на всех участках боевых действий.
Ранее Владимир Путин уже подчёркивал, что называть конкретные сроки завершения специальной военной операции в условиях активных боевых действий невозможно.