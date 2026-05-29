«Просто чушь»: премьер немецкой земли высмеял слухи о замене Мерца

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст (ХДС) назвал «чушью» сообщения немецких СМИ о возможной замене канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Таким образом региональный лидер отреагировал на публикации таблоидов Bild и Stern, сообщает германское информагентство DPA.
«Спекуляции последних дней — просто чушь», — заявил политик в беседе с информагентством. Он подчеркнул, что Германия сейчас сталкивается с серьезными вызовами, а Мерц «с большой решимостью» занимается решением задач страны в Европе и в мире. Вюст добавил, что канцлер пользуется его полной поддержкой, а также может рассчитывать на все отделение ХДС в Северном Рейне-Вестфалии.
Ранее газета Bild написала, что в руководстве ХДС обсуждают возможность смены Мерца на посту канцлера. В числе возможных кандидатов на его место называли Вюста, а также глав Гессена Бориса Рейна и Саксонии Михаэля Кречмера.
Как сообщает Spiegel со ссылкой на источники в партии, идея замены канцлера возникла на фоне рекордно низких рейтингов правительства и промедления с проведением обещанных реформ. Конкретных планов, впрочем, не существует — разговоры ограничились узкими группами и WhatsApp-чатами высшего руководства ХДС. Официальный Берлин эту информацию не комментирует.
