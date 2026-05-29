Россия и Казахстан обсудили противодействие угрозам биологической безопасности

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Консультации РФ и Казахстана по вопросам биологической безопасности на уровне заместителей директоров профильных департаментов МИД прошли в Москве. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
«Проведен обмен оценками угроз биобезопасности на международном и региональном уровнях. Рассмотрена реализация договоренностей по вопросам обеспечения биологической безопасности, включая конкретные направления дальнейшего сотрудничества. Обсуждены вопросы оптимизации и повышения эффективности взаимодействия в данной области», — отмечается в сообщении.
В нем говорится, что «встреча подтвердила единство подходов России и Казахстана к проблематике биологической безопасности». «Отмечена необходимость дальнейшей тесной координации и конструктивного взаимодействия как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, прежде всего в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия и Генеральной Ассамблеи ООН, а также ОДКБ, СНГ и ШОС», — сказали в МИД РФ.