Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия и Казахстан обсудили противодействие угрозам биологической безопасности

Проведен обмен оценками угроз на международном и региональном уровнях.

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Консультации РФ и Казахстана по вопросам биологической безопасности на уровне заместителей директоров профильных департаментов МИД прошли в Москве. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«Проведен обмен оценками угроз биобезопасности на международном и региональном уровнях. Рассмотрена реализация договоренностей по вопросам обеспечения биологической безопасности, включая конкретные направления дальнейшего сотрудничества. Обсуждены вопросы оптимизации и повышения эффективности взаимодействия в данной области», — отмечается в сообщении.

В нем говорится, что «встреча подтвердила единство подходов России и Казахстана к проблематике биологической безопасности». «Отмечена необходимость дальнейшей тесной координации и конструктивного взаимодействия как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, прежде всего в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия и Генеральной Ассамблеи ООН, а также ОДКБ, СНГ и ШОС», — сказали в МИД РФ.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше