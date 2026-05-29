Эксперты оценили перспективы референдума и сближения Армении с Евросоюзом

Заявление прозвучало на фоне подготовки Армении к вступлению в ЕС, законопроект о котором был принят в начале 2025 года. Никол Пашинян заявлял, что вопрос выхода Армении из ЕАЭС не стоит на повестке. Он заверял, что Ереван никогда не будет вредить Москве, но указывал, что не будет ставить интересы России выше армянских. Глава армянского МИДа Арарат Мирзоян также говорил, что Армения не заинтересована в разрыве связей с Москвой и будет работать над сохранением «естественных отношений» с Россией.