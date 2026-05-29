Эксперты оценили перспективы референдума и сближения Армении с Евросоюзом

Итоги саммита ЕАЭС.
Проведение референдума о вступлении Армении в Европейский союз или о выходе из ЕАЭС станет шагом с неясными перспективами. Такое мнение в эфире программы ЧЭЗ на телеканале РБК выразили эксперты.
Старший научный сотрудник Центра комплексных и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин считает, что призыв лидеров четырех стран ЕАЭС к Армении о проведении плебисцита — это «месседж, что вы, пожалуйста, спросите у своего, соответственно, электората, хочет ли он в ЕС. Легитимность пусть этого решения будет, и потом мы уже будем вести переговоры».
При этом референдум несет в себе угрозу для действующих властей, считает Шеин. «Референдум — это всегда про разделительные линии в политике, это всегда риск проиграть этот референдум, и, соответственно, потерять власть вместе с этим референдумом тоже», — указал он и усомнился, что в Армении «есть серьезная дискуссия» по вопросам вступления в Евросоюз.
У граждан Армении нет четкого представления о последствиях смены внешнеполитического вектора страны, уверен политолог Карен Игитян: «Люди не очень хорошо понимают, что такое Европейский союз, и что означает выход из Евразийского союза».
Кроме того, заявил эксперт, важную роль в вопросах евроинтеграции Армении играет возрастной фактор. «Хотят вступления в Европейский союз люди старшего поколения, которые в Евросоюзе, как правило, не бывали. А молодое поколение, люди среднего возраста, которые бывали в Европе в качестве туристов, учились там, одобрение вот этого проекта [у них] вступления в Евросоюз заметно ниже», — рассказал он, сославшись на данные соцопросов.
Риторику премьера Никола Пашиняна он назвал «предвыборной кампанией», которая «не имеет отношения к реальности». «Заявления о том, что в Армении будут миллиарды, триллионы — это просто классический популизм, когда политик говорит слова, которые даже в теории не могут быть оправданы», — резюмировал Игитян.
По данным опроса, проведенного в рамках программы EUNEIGHBOURS east, 69% граждан Армении доверяют Евросоюзу, а 45% поддержали бы присоединение к ЕС. В случае проведения референдума решение о вступлении поддержали бы 49% опрошенных, а 14% выступили бы против. Кроме того, 51% армян хотели бы, чтобы Европейский союз активнее участвовал в укреплении обороноспособности страны.
Опрос провели в мае 2025 года, в нем приняли участие 1 тыс. человек.
Как заметила сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Елена Кузьмина, у Еревана уже давно «есть расширенная программа сотрудничества с Европейским союзом». Этот проект существует с момента, когда «ассоциированными членами становились Украина, Молдавия и Грузия». С тех пор власти Армении не отказывались от евроинтеграции, однако «более интенсивно сотрудничали» на евразийском векторе.
Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA) Армения и ЕС подписали в ноябре 2017 года. Оно вступило в силу с 1 марта 2021 года.
Ранее 29 мая лидеры четырех стран ЕАЭС — России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии — призвали власти Армению провести референдум по вопросам выбора между Евросоюзом и ЕАЭС. Лидеры также сообщили, что в декабре 2026 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета представят доклад о возможных последствиях приостановления в отношении Армении договора о ЕАЭС.
Заявление прозвучало на фоне подготовки Армении к вступлению в ЕС, законопроект о котором был принят в начале 2025 года. Никол Пашинян заявлял, что вопрос выхода Армении из ЕАЭС не стоит на повестке. Он заверял, что Ереван никогда не будет вредить Москве, но указывал, что не будет ставить интересы России выше армянских. Глава армянского МИДа Арарат Мирзоян также говорил, что Армения не заинтересована в разрыве связей с Москвой и будет работать над сохранением «естественных отношений» с Россией.
