Навроцкий обвинил главу МО Польши в глупости из-за соглашения с Британией

Новый спор между президентом и правительством возник после соглашения об обороне и безопасности между Польшей и Великобританией. Документ 27 мая подписали премьер Польши Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Навроцкий заявил, что его заранее не ознакомили с текстом соглашения. Президент Польши подчеркнул, что правительство должно заранее передавать ему документы, если ожидает его подписи.