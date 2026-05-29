Путин: Россия просит Армению провести референдум о будущем в ЕЭАС или ЕС

«У нас особые отношения: России и Армении, России и армянского народа. Я и Николу Воваевичу говорил, он подтвердит это. Я ему сказал, что ~все, что хорошо для армян, приемлемо и хорошо для России~: “Делайте так, как вы считаете нужным исходя из интересов армянского народа. Вы сейчас у власти, на вас лежит ответственность за принятие решения, как вы скажете, так и будет. И какие-либо решения не были, это не испортит наших гуманитарных связей, это не испортит наших политических связей”, — сказал Путин.