Суд в США запретил переименование Кеннеди-центра

Тем не менее судья Купер фактически встал во многом на сторону истцов, среди которых была член Палаты представителей Конгресса Джойс Битти (демократ, от штата Огайо). «Суд пришел к выводу о том, что совет управляющих превысил свои полномочия, в одностороннем порядке назвав Кеннеди-центр в честь президента Трампа. Название Кеннеди-центру было дано Конгрессом, и только Конгресс может его изменить», — гласит постановление Купера. Оно требует в течение двух недель убрать со здания центра нанесенные на него администрацией комплекса надписи с упоминанием Трампа.