Президент Польши публично уничтожил главу Минобороны

Глава МИД Польши Радослав Сикорский, комментируя ситуацию, призвал президента не затягивать процесс ратификации подписанного соглашения. По его словам, документ выгоден Варшаве, поскольку предполагает взаимную военную поддержку в случае угроз, сообщает портал Fakt.pl. Сикорский добавил, что текст договора, который 27 мая парафировали Туск и Стармер, уже направлен в Бюро национальной безопасности для ознакомления, и рассчитывает на оперативное решение со стороны Навроцкого. Он также подчеркнул, что промедление с подписанием может быть истолковано союзниками как слабость польской позиции.