Президент Польши публично уничтожил главу Минобороны

Глава польского государства Кароль Навроцкий публично обвинил вице-премьера и министра обороны Владислава Косиняк-Камыша в глупости. Причиной стала эскалация конфликта вокруг оборонного соглашения между Польшей и Великобританией, с текстом которого президента не ознакомили заранее, сообщает портал Interia.pl.
«Господин Косиняк-Камыш совершил глупость и не сделал свою работу», — цитирует издание высказывание Навроцкого. Глава государства выступил с резкой критикой на встрече с журналистами, отвечая на недавнее заявление министра о том, что «канцелярия президента не является пупом земли» и правительство не обязано информировать главу государства о всех готовящихся международных договоренностях.
Поводом для очередного этапа конфликта между президентом и правительством стало подписанное 27 мая премьер-министрами Польши и Великобритании Дональдом Туском и Киром Стармером соглашение по обороне и безопасности. Навроцкий подчеркнул, что не намерен подписывать документы, содержание которых ему неизвестно.
«Еще раз информирую правительство: если хотите, чтобы я что-то подписывал, то информируйте меня о содержании подписываемого документа. Не думаю, чтобы какой-либо президент подписывал документы, которых он не знает», — заявил польский лидер.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский, комментируя ситуацию, призвал президента не затягивать процесс ратификации подписанного соглашения. По его словам, документ выгоден Варшаве, поскольку предполагает взаимную военную поддержку в случае угроз, сообщает портал Fakt.pl. Сикорский добавил, что текст договора, который 27 мая парафировали Туск и Стармер, уже направлен в Бюро национальной безопасности для ознакомления, и рассчитывает на оперативное решение со стороны Навроцкого. Он также подчеркнул, что промедление с подписанием может быть истолковано союзниками как слабость польской позиции.
Читайте также: «Просто чушь»: премьер немецкой земли высмеял слухи о замене Мерца.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.