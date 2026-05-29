Российское посольство в Кишиневе заявило, что власти Молдавии способны пойти на провокацию с беспилотником. По мнению дипломатов, это делается для того, чтобы разжечь новый конфликт с Москвой.
В диппредставительстве подчеркнули, что обвинения в адрес России по поводу упавшего беспилотника до сих пор никто не доказал. Конкретных фактов, несмотря на требования российской стороны, предоставлено не было. В посольстве допустили, что западные кураторы могут подтолкнуть молдавские власти к организации подобной инсценировки.
Президент России Владимир Путин ранее обратил внимание на устоявшуюся манеру реакции европейцев на падение дронов. Он пояснил, что сначала страны Европы громко кричат о якобы «российской агрессии», но потом выясняется, что беспилотник был украинским. После этого вся шумиха мгновенно затихает.
Российский лидер напомнил, что подобные случаи уже происходили в Финляндии, Польше и странах Прибалтики. Реакция на инцидент в Румынии, по его словам, получилась точно такой же, как и в тех ситуациях.